Петербургский застройщик Element выкупит площадку группы ПИК в Москве

Петербургский застройщик Element договаривается с группой ПИК о приобретении бизнес-парка River City на Ленинградском шоссе на севере Москвы, рассказали три источника “Ъ” на рынке недвижимости. Объект занимает 3,2 га земли, где согласовано строительство жилого комплекса на 75,2 тыс. кв. м. Стороны сделки отказались от комментариев.

Директор департамента земельных проектов NF Group Максим Чернядьев оценивает сумму сделки в 4–5 млрд руб., коммерческий директор «Метриума» Дмитрий Проскурин — в 5–6 млрд руб. В строительство комплекса новому владельцу нужно будет вложить еще 10–13 млрд руб., а выручка от реализации жилья может достигнуть 32–35 млрд руб., не исключает господин Проскурин. Продать участок с готовым проектом можно гораздо дороже, чем землю без документации, этим и пользуется ПИК, говорит господин Проскурин.

В последнее время группа ПИК активно распродает свой земельный банк. Так, в конце 2025 года площадка по соседству с River City была продана региональному девелоперу Unikey, который приобрел у входящего в ГК ПИК застройщика Forma бывшую территорию Московского винно-коньячного завода на Ленинградском шоссе. Там можно построить жилой комплекс на 145 тыс. кв. м. ПИК также избавляется и от активов в других регионах.

Подробнее — в материале «Ъ» «Землю перекладывают из портфеля в портфель».