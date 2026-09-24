Дело о мошенничестве возбуждено против экс-председателя горсуда в Кузбассе

Уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ) возбуждено в отношении председателя Анжеро-Судженского городского суда Кемеровской области в отставке Елены Степанцовой. Соответствующее решение принял председатель СКР Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в период с 2018-го по 2021 год фигурантка дела организовала для своих бабушки и дяди незаконное получение соцвыплат на приобретение жилья. Недвижимость впоследствии она продала, говорится в сообщении. Ущерб региональному бюджету, по подсчетам правоохранителей, превысил 2,3 млн руб.

Следствие считает, что у Елены Степанцовой есть соучастник в реализации мошеннической схемы. Уточняется, что расследование уголовного дела в отношении него проходит в рамках другого дела.

Как писал «Ъ-Сибирь», Высшая квалификационная коллегия судей России в июле этого года выдала разрешение на возбуждение уголовного дела в отношении Елены Степанцовой. Пост председателя горсуда Анжеро-Судженска она занимала с 2016 года.

Александра Стрелкова