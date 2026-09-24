В новом сезоне Единой лиги ВТБ на победу претендуют только четыре команды

В стартующем 25 сентября новом сезоне Единой лиги ВТБ на первый взгляд нет ничего необычного. Очевидно, что медали разыграют клубы «большой четверки» — ЦСКА, УНИКС, «Локомотив-Кубань» и «Зенит». И так же очевидно, что ЦСКА опять фаворит.

Но все-таки в новом первенстве есть за что зацепиться. Достаточно яркое межсезонье провел один из конкурентов ЦСКА — «Локомотив-Кубань». Именно его хочется назвать наиболее опасным оппонентом армейцев.

Подробности — в материале «Интрига на твердую четверку».