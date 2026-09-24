Гознак начинает подключать банки к платформе цифрового рубля

Гознак представил решение по подключению небольших банков к платформе цифрового рубля. Это позволит кредитным организациям сократить затраты и сроки подключения в полтора-два раза. Решение создано на ИТ-инфраструктуре Гознака в технологическом партнерстве с Uniteller, сообщила пресс-служба компании.

«Мы знаем, как пройти путь по подключению к платформе цифрового рубля быстрее и дешевле, и готовы со всей ответственностью за результат провести по этому пути наших клиентов»,— отметил заместитель генерального директора по маркетингу и стратегии Гознака Георгий Корнилов.

Банкам предлагается арендовать готовую платформу, которая адаптируется под каждый банк, уточнили в Гознаке. Ее можно будет использовать совместно с программным обеспечением от разных разработчиков, из-за чего организациям не придется менять свои системы. В дополнение к этому Uniteller поможет подготовить банку документы, необходимые для соответствия требованиям Банка России.

С 1 сентября клиенты 36 крупнейших российских банков могут открыть счет в цифровых рублях. В 2027-2028 годах к платформе цифрового рубля Банка России должны будут подключиться небольшие банки.

Подробнее о внедрении цифрового рубля — в материале «Ъ» «Цифру гонят в банкоматы».