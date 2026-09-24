ВСУ ударили по кафе на набережной в Энергодаре

Два беспилотника ВСУ нанесли удар по кафе на набережной Энергодара. Об этом рассказал глава города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов.

«Сегодня два беспилотника киевского режима атаковали кафе на набережной. К счастью, по предварительной информации, люди не пострадали. Повреждены крыша и фасад здания», — написал господин Пухов в соцсетях.

Глава Энергодара обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие, быть внимательными и не приближаться к обломкам БПЛА или другим подозрительным предметам. По его словам, местные власти и российские военные предпринимают максимум усилий, чтобы минимизировать последствия и не позволить попыткам противника дестабилизировать ситуацию в городе.

Ранее на Запорожской АЭС заявили, что за последние четыре с половиной месяца украинская армия нанесла более 750 ударов БПЛА и артиллерией по станции и Энергодару. За это время 20 человек погибли, более 100 получили ранения.

Александр Дремлюгин, Симферополь