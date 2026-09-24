Си Цзиньпин прибыл в Вашингтон на переговоры с Трампом

США и Китай продлят торговое перемирие на два месяца — до 10 января будущего года. Об этой договоренности сообщил министр финансов США Скотт Бессент ровно в тот момент, когда глава Белого дома Дональд Трамп встречал у трапа самолета председателя КНР Си Цзиньпина. Миролюбивый настрой еще до старта переговоров продемонстрировал и высокий гость, отметив, что две страны должны быть «партнерами, а не соперниками», предрекая, что 2026 год станет «поворотным» для американо-китайских отношений. В экспертном сообществе не сильно рассчитывают, что по итогам визита председателя Си в США Пекин и Вашингтон сумеют договориться по всем острым вопросам, в числе которых экспортный контроль в отношении редкоземельных металлов и компьютерных чипов, связи КНР с Ираном и поддержка Тайваня со стороны США.

Особое значение, которое Дональд Трамп придает визиту в США председателя КНР, было подчеркнуто уже самим фактом того, что встречать Си Цзиньпина и его супругу Пэн Лиюань на авиабазе Эндрюс в Мэриленде вечером 23 сентября президент США приехал лично в компании первой леди Мелании Трамп. Это стало первым за 11 лет случаем, когда какой-либо президент США лично встречал иностранного лидера у трапа самолета. В последний раз такое случилось в 2015 году, когда Барак Обама приветствовал в США папу римского Франциска. Но и до того был всего один прецедент — встреча в аэропорту в 1962 году Джоном Кеннеди британского премьер-министра Гарольда Макмиллана.

Обменявшись рукопожатиями, лидеры и их супруги перекинулись парой слов, попозировали для фотографов под звуки военного оркестра, залпы орудий и гул пролетающего над головой бомбардировщика B-1 и на разных машинах отправились в Вашингтон, где на следующий день их ждали закрытые переговоры и гала-ужин.

Подробнее — в материале «Дорогу к переговорам устлали продлением торгового перемирия».