26 сентября генассамблея FIDE изберет нового президента шахматной федерации
Выборы президента Международной шахматной федерации (FIDE), которые состоятся в Самарканде, могут стать самыми увлекательными в истории одной из крупнейших спортивных структур. Шансом занять пост попробуют воспользоваться три кандидата, еще недавно с большой спортивной политикой никак не ассоциировавшиеся. Это два немецких бизнесмена — Ян Хенрик Бюттнер и Вадим Розенштейн, а также казахстанский предприниматель Тимур Турлов.
Презентовать Тимура Турлова как фаворита выборов немножко проще, чем остальных. Он «свой» в FIDE, плюс располагает финансовыми возможностями, позволяющими без колебаний пообещать сразу же после победы открыть фонд на $6 млн для инвестиций в шахматы.
Подробности — в материале «Друзья познаются в FIDE».
Ключевой механизм выборов президента FIDE — поддержка национальных федераций: для регистрации кандидату необходимо выдвижение как минимум пяти таких организаций. Расклад перед текущими выборами изменился после того, как Аркадий Дворкович отказался от борьбы за третий срок на фоне санкций ЕС. По оценке Владимира Крамника, FIDE уже около двух лет переживает масштабный управленческий кризис и нуждается в переменах.
В заявленных программах кандидатов акцент сделан на разных инструментах обновления. Тимур Турлов говорил о внедрении ИИ в работу FIDE, развитии школьных шахмат и создании для национальных федераций устойчивого финансирования через партнерства, спонсорские программы и управление активами. Вадим Розенштейн выступал за более сильное лидерство, профессиональное управление и более оперативные решения. До выдвижения Розенштейн создал WR Chess в 2022 году, проводил турниры, участвовал в запуске командного чемпионата мира по быстрым шахматам и блицу, а также поддерживал детские и юношеские проекты.