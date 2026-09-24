26 сентября генассамблея FIDE изберет нового президента шахматной федерации

Выборы президента Международной шахматной федерации (FIDE), которые состоятся в Самарканде, могут стать самыми увлекательными в истории одной из крупнейших спортивных структур. Шансом занять пост попробуют воспользоваться три кандидата, еще недавно с большой спортивной политикой никак не ассоциировавшиеся. Это два немецких бизнесмена — Ян Хенрик Бюттнер и Вадим Розенштейн, а также казахстанский предприниматель Тимур Турлов.

Презентовать Тимура Турлова как фаворита выборов немножко проще, чем остальных. Он «свой» в FIDE, плюс располагает финансовыми возможностями, позволяющими без колебаний пообещать сразу же после победы открыть фонд на $6 млн для инвестиций в шахматы.

Подробности — в материале «Друзья познаются в FIDE».