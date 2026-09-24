Рютте пообещал Украине гарантии безопасности после завершения конфликта

Составлено ИИ-Ассистентъ

Обсуждаемая схема предполагает развертывание сил коалиции уже после прекращения огня или заключения мирного соглашения. Их задачей должна стать защита критически важных объектов инфраструктуры, тогда как основным средством сдерживания останется украинская армия, а не иностранный контингент.

Гарантии могут включать не только присутствие войск, но и военную, разведывательную и логистическую поддержку, дипломатические шаги и новые санкции. При этом в сентябре 2025 года США не брали на себя прямых обязательств по гарантиям и не раскрывали, в чем именно готовы помогать европейским участникам.

Формат участия остается предметом согласований: использование структур командования и разведывательных возможностей НАТО рассматривалось лишь как один из вариантов. Франция в марте 2025 года отдельно оговаривала, что ее войска не будут находиться на передовой и не будут задействованы в первый день возможного возобновления боевых действий; российская сторона называла появление контингента стран НАТО на Украине риском неконтролируемой эскалации.