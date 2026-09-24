Рютте пообещал Украине гарантии безопасности после завершения конфликта
Страны НАТО готовы разместить войска на территории Украины в случае завершения конфликта с Россией, заявил генеральный секретарь блока Марк Рютте.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Фото: Tim Evans / Reuters
«Союзники, в том числе США, готовы предоставить необходимые гарантии безопасности»,— сказал господин Рютте на выступлении в Нью-Йорке (трансляцию вел YouTube-канал организации). Он отметил, что в случае начала прямого конфликта России и НАТО военный блок «найдет способ донести свои взгляды до россиян».
Гарантии безопасности предполагают размещение войск «коалиции желающих» на украинской территории, чтобы предоставить защиту в воздухе, на море и на суше. Инициаторами проекта стали Великобритания и Франция. К нему присоединились более 30 стран. Россия считает размещение иностранного военного контингента на Украине неприемлемым и заверяет, что будет рассматривать его как законную цель.
Обсуждаемая схема предполагает развертывание сил коалиции уже после прекращения огня или заключения мирного соглашения. Их задачей должна стать защита критически важных объектов инфраструктуры, тогда как основным средством сдерживания останется украинская армия, а не иностранный контингент.
Гарантии могут включать не только присутствие войск, но и военную, разведывательную и логистическую поддержку, дипломатические шаги и новые санкции. При этом в сентябре 2025 года США не брали на себя прямых обязательств по гарантиям и не раскрывали, в чем именно готовы помогать европейским участникам.
Формат участия остается предметом согласований: использование структур командования и разведывательных возможностей НАТО рассматривалось лишь как один из вариантов. Франция в марте 2025 года отдельно оговаривала, что ее войска не будут находиться на передовой и не будут задействованы в первый день возможного возобновления боевых действий; российская сторона называла появление контингента стран НАТО на Украине риском неконтролируемой эскалации.