В МИД назвали неприемлемым размещение миротворческих сил на Украине
Размещение военного контингента какого-либо государства из числа «коалиции желающих» на территории Украины неприемлемо, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Подразделения, по ее словам, будут рассматриваться как законная военная цель.
Мария Захарова
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Так госпожа Захарова отреагировала на слова президента Франции Эмманюэля Макрона о предстоящих учениях с участием стран коалиции в Польше. Кроме того, планы по развертыванию сил на Украине уже готовы, говорил он. «Это будет, повторю еще раз, де-факто означать иностранную интервенцию, рост угроз безопасности России <...> Такие подразделения будут рассматриваться нами как законные военные цели»,— указала Мария Захарова (цитата по «РИА Новости»).
Коалиция желающих появилась в 2025 году по инициативе Франции и Великобритании. Сейчас в нее входят свыше 30 стран, которые готовы направить свои войска на Украину для поддержания мира по окончании конфликта с Россией. На саммите 13 июля премьер-министр Болгарии Румен Радев объявил, что страна выходит из объединения.