В МИД назвали неприемлемым размещение миротворческих сил на Украине

Размещение военного контингента какого-либо государства из числа «коалиции желающих» на территории Украины неприемлемо, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Подразделения, по ее словам, будут рассматриваться как законная военная цель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Захарова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Так госпожа Захарова отреагировала на слова президента Франции Эмманюэля Макрона о предстоящих учениях с участием стран коалиции в Польше. Кроме того, планы по развертыванию сил на Украине уже готовы, говорил он. «Это будет, повторю еще раз, де-факто означать иностранную интервенцию, рост угроз безопасности России <...> Такие подразделения будут рассматриваться нами как законные военные цели»,— указала Мария Захарова (цитата по «РИА Новости»).

Коалиция желающих появилась в 2025 году по инициативе Франции и Великобритании. Сейчас в нее входят свыше 30 стран, которые готовы направить свои войска на Украину для поддержания мира по окончании конфликта с Россией. На саммите 13 июля премьер-министр Болгарии Румен Радев объявил, что страна выходит из объединения.