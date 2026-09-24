На восстановление жилья в Белгородской и Курской областях выделят еще 2,5 млрд

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин по итогам сегодняшнего заседания сообщил о планах выделить еще 2,5 млрд руб. на восстановление жилья в Белгородской и Курской областях. Его слова цитирует пресс-служба кабмина. Средства предназначены жителям приграничья, чьи дома и квартиры были разрушены при обстрелах.

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Фото: Алексей Бычков / Коммерсантъ Здание правительства РФ

Фото: Алексей Бычков / Коммерсантъ

«Рассчитываем, что такое решение позволит людям быстрее наладить свой быт и домашнее хозяйство»,— подчеркнул господин Мишустин.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что кабмин перечислил Белгородской области очередные 2 млрд руб. на обеспечение жильем жителей, потерявших дома из-за атак ВСУ. Средства должны получить 297 семей из семи приграничных округов. Это уже четвертый транш в 2026 году.

В конце прошлой недели также стало известно, что курские власти ожидают подписания постановления правительства РФ о выделении более 2,8 млрд руб. на 375 жилищных сертификатов собственникам утраченных домов и квартир.

Мария Свиридова