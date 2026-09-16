В Белгородской области 297 семей получат 2 млрд на новое жилье после атак ВСУ

Правительство России перечислило Белгородской области очередные 2 млрд руб. на обеспечение жильем жителей, потерявших дома из-за атак. Средства получат 297 семей из приграничных округов: Белгородского, Борисовского, Валуйского, Волоконовского, Грайворонского, Краснояружского и Шебекинского. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев в своем канале в «Максе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Поддержка распространяется на жителей, чьи дома полностью утрачены, а также на собственников домов в населенных пунктах, закрытых из-за оперативной обстановки в конце 2025 года.

Это уже четвертый транш по 2 млрд руб. в 2026 году. В марте средства выплатили 264 семьям, в мае — 316, в июле — 284. Всего с начала СВО из 6,5 тыс. семей, потерявших жилье, 5,6 тыс. получили новые квартиры, дома либо средства на специальные счета.

В конце мая «Ъ-Черноземье» сообщал, что в 2026 году правительство РФ планирует направить Белгородской области 14 млрд руб. на обеспечение жильем жителей, потерявших дома из-за атак. С начала СВО на эти цели регион получил 32,5 млрд руб.

Мария Свиридова