Курская область получит от правительства РФ деньги на 375 жилищных сертификатов

На этой неделе курские власти ожидают подписания постановления правительства РФ о выделении средств на 375 утраченных жилых помещений. Об этом на заседании облправительства 14 сентября сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Речь идет о сумме свыше 2,8 млрд руб. По словам главы региона, следующие транши уже также находятся в работе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

В конце августа сообщалось о выделении более 3,5 млрд руб. из резервного фонда правительства РФ на строительство и реконструкцию объектов электроэнергетики в Курской и Белгородской областях. По данным кабмина, средства позволят создать условия для бесперебойной подачи электроэнергии в дома и квартиры жителей, а также в школы, детские сады, больницы и поликлиники.

Также на прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что Курская область как приграничный регион получит дополнительные средства для повышения устойчивости сельского хозяйства и компенсации ущерба. По словам Александра Хинштейна, кабмин направляет в регион порядка 3,7 млрд руб.

Денис Данилов