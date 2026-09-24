Мантуров оценил готовность коммунальной системы России к зиме на 90%

Коммунальная инфраструктура в России готова к осенне-зимнему периоду на 90%. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров на заседании подкомиссии правительства по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики.

Господин Мантуров подчеркнул, что особого внимания требует состояние систем энерго-, тепло- и водоснабжения, водоотведения, котельных и инженерных сетей. Вице-премьер России Александр Новак добавил, что при подготовке к отопительному сезону нужно скоординировать действия федеральных и региональных властей.

«Подготовка к осенне-зимнему периоду — системная и важнейшая задача для энергетических компаний и регионов. От качества этой работы напрямую зависят надежность энергоснабжения и комфорт жителей. Необходимо своевременно и качественно подготовить объекты энергетики к предстоящему сезону, провести проверку резервных источников энергоснабжения и обеспечить необходимый для них объем топлива»,— сказал господин Новак.

Отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура воздуха на улице держится на уровне ниже +8 °C в течение пяти дней подряд. Однако конкретные сроки определяют местные власти. Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин говорил, что все регионы страны сформировали необходимые запасы топлива к зиме.