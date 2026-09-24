Реализация плана по восстановлению Газы задерживается
«Совет мира» по Газе, учрежденный в 2025 году президентом США Дональдом Трампом, отчитался о подготовке плана восстановления анклава на сумму $2,45 млрд. Однако его реализуемость вызывает большие сомнения. Радикальное движение «Хамас» отказывается разоружиться, что предусмотрено соглашением по урегулировании в Газе, и продолжает контролировать анклав. В этих условиях Израиль отвергает любое взаимодействие с властями сектора. Кроме того, счета «Совета мира» практически пусты, и, учитывая ситуацию в секторе, потенциальные доноры не горят желанием туда вкладываться.
Генеральный директор «Совета мира» Николай Младенов вечером 23 сентября на полях Генассамблеи ООН представил план восстановления сектора Газа. По его словам, запрашиваемые $2,45 млрд пойдут на реализацию 66 проектов, «готовых стартовать в тот момент, когда появятся финансирование и доступ (в анклав.— “Ъ”)». Проекты касаются восстановления жилья, больниц и школ, а также водо- и энергоснабжения.
Представленные предложения — наиболее конкретная и детальная «дорожная карта» того, как именно надо начинать восстанавливать Газу. В течение года этот план разрабатывался представителями 28 стран, входящих в cовет, а также Палестинской национальной администрацией.
Подробнее — в материале «План есть, а мира нет».
Механизм рассчитан на переходное управление сектором: повседневными вопросами должен заниматься комитет из 15 палестинских технократов, а «Совет мира» — контролировать поток средств на восстановление. Одновременно организация получила мандат переходной администрации и развернула Международные силы стабилизации, которым поручены поддержание порядка и разоружение военизированных группировок. Поэтому строительная программа связана не только с привлечением денег, но и с созданием структуры, способной обеспечить безопасность и доступ к объектам.
Финансовое ограничение остается принципиальным: по состоянию на 24 сентября в распоряжении структуры было $280 млн, тогда как оценка полного восстановления на десять лет составляет $71,4 млрд. Для запуска работ необходимо также сохранение режима прекращения огня, а требование разоружения остается политически спорным для «Хамаса», который считает, что на нем сосредоточен весь процесс урегулирования, тогда как другие обязательства отодвинуты.