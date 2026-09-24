Реализация плана по восстановлению Газы задерживается

«Совет мира» по Газе, учрежденный в 2025 году президентом США Дональдом Трампом, отчитался о подготовке плана восстановления анклава на сумму $2,45 млрд. Однако его реализуемость вызывает большие сомнения. Радикальное движение «Хамас» отказывается разоружиться, что предусмотрено соглашением по урегулировании в Газе, и продолжает контролировать анклав. В этих условиях Израиль отвергает любое взаимодействие с властями сектора. Кроме того, счета «Совета мира» практически пусты, и, учитывая ситуацию в секторе, потенциальные доноры не горят желанием туда вкладываться.

Генеральный директор «Совета мира» Николай Младенов вечером 23 сентября на полях Генассамблеи ООН представил план восстановления сектора Газа. По его словам, запрашиваемые $2,45 млрд пойдут на реализацию 66 проектов, «готовых стартовать в тот момент, когда появятся финансирование и доступ (в анклав.— “Ъ”)». Проекты касаются восстановления жилья, больниц и школ, а также водо- и энергоснабжения.

Представленные предложения — наиболее конкретная и детальная «дорожная карта» того, как именно надо начинать восстанавливать Газу. В течение года этот план разрабатывался представителями 28 стран, входящих в cовет, а также Палестинской национальной администрацией.

Подробнее — в материале «План есть, а мира нет».