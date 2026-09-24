Тирасполь заявил об остановке предприятий из-за новых молдавских налогов

Введенные Кишиневом НДС и акцизы фактически парализовали работу предприятий Приднестровья. Об этом сообщил глава МИДа непризнанной республики Виталий Игнатьев после встречи с вице-премьером Молдавии Валериу Киверем в тираспольском офисе миссии ОБСЕ.

«За четыре недели после введения НДС Молдавией приднестровские предприятия практически прекратили работать»,— отметил Виталий Игнатьев, определив цель новых налогов как политическую. По его словам, налоги заблокировали ввоз ряда товаров.

Кишинев объясняет решение иначе. Молдавские власти называют его частью постепенного объединения налогового и таможенного пространства страны, а также способом создать равные условия для бизнеса на обоих берегах Днестра. На первом этапе сборы распространяются на ввоз алкоголя, табака, парфюмерии, ювелирных изделий, меха, автомобилей и других товаров, отнесенных к несущественным или предметам роскоши. Расширить перечень планируется в 2027 году.

К новым акцизам промышленность Приднестровья подошла не в лучшем состоянии. По данным местных властей, в 2025 году выпуск крупных и средних предприятий сократился на 27,1%. Для региона остановка производства означает прекращение выпуска и отгрузок, простой оборудования и работников, падение зарплат и налоговых поступлений. Компания может формально сохраняться, но продукцию уже не выпускает.

Весной 2026 года Союз промышленников, аграриев и предпринимателей ПМР сообщал, что почти все предприятия находятся на грани остановки. В сентябре в регионе прошли четыре акции протеста против политики Кишинева по отношению к Приднестровью.

Встреча политических представителей Тирасполя и Кишинева состоялась после пятимесячной паузы. Стороны договорились активизировать прямой диалог и работу экспертных групп. Одна из тем — функционирование молдавских школ на территории Приднестровья и их инфраструктура. Также Кишинев разъяснил правила работы пунктов регистрации автомобилей и предложил открыть в Приднестровье Центр соцзащиты. Следующую встречу планируется провести до конца 2026 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Приднестровью добавили стоимости».

Владимир Маврин, Кишинев—Тирасполь