«Ростов» расстался с испанским тренером из-за его работы в сборной России

Вторым главным тренером клуба Российской премьер-лиги (РПЛ), уволенным в нынешнем сезоне, также оказался испанец. Вслед за Хуаном Диасом, возглавлявшим «Родину», свой пост покинул Джонатан Альба, руководивший неудачно стартовавшим в чемпионате «Ростовом», который находится в непростом финансовом положении. В вину ему поставили в том числе совмещение клубной деятельности с работой в сборной России с ее наставником Валерием Карпиным. Карпин в прошлом году и уступил свою ростовскую должность давнему зарубежному соратнику.

Футбольный клуб «Ростов» сообщил, что «по итогам состоявшегося разговора между руководством клуба и главным тренером Джонатаном Альбой» было принято «обоюдное решение о прекращении его работы на посту главного тренера». Вместе с Альбой уходит весь его штаб.

Это вторая тренерская отставка в Российской премьер-лиге в текущем сезоне. Первая состоялась несколько дней назад, сразу после открытия международного окна, выделенного под матчи сборных. Московская «Родина», впервые вышедшая в высший дивизион и идущая в чемпионате предпоследней, уволила соотечественника Альбы Хуана Диаса. У ростовского клуба дела в первенстве обстоят лишь немногим лучше. После девяти туров, одержав лишь две победы — над той же «Родиной» и «Факелом», тоже поднявшимся в РПЛ из второго по рангу дивизиона,— он занимает 12-е место в турнирной таблице, находясь в трех очках от «зоны вылета». В Кубке России старт у «Ростова», который в чемпионате предыдущем финишировал десятым, получился куда удачнее. Он прошел первый круг группового этапа «Пути РПЛ» без срывов, выиграв три матча из трех.

Подробнее — в материале «Джонатану Альбе оставили сборную».