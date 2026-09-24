«Ростов» расстался с испанским тренером из-за его работы в сборной России
Вторым главным тренером клуба Российской премьер-лиги (РПЛ), уволенным в нынешнем сезоне, также оказался испанец. Вслед за Хуаном Диасом, возглавлявшим «Родину», свой пост покинул Джонатан Альба, руководивший неудачно стартовавшим в чемпионате «Ростовом», который находится в непростом финансовом положении. В вину ему поставили в том числе совмещение клубной деятельности с работой в сборной России с ее наставником Валерием Карпиным. Карпин в прошлом году и уступил свою ростовскую должность давнему зарубежному соратнику.
Футбольный клуб «Ростов» сообщил, что «по итогам состоявшегося разговора между руководством клуба и главным тренером Джонатаном Альбой» было принято «обоюдное решение о прекращении его работы на посту главного тренера». Вместе с Альбой уходит весь его штаб.
Это вторая тренерская отставка в Российской премьер-лиге в текущем сезоне. Первая состоялась несколько дней назад, сразу после открытия международного окна, выделенного под матчи сборных. Московская «Родина», впервые вышедшая в высший дивизион и идущая в чемпионате предпоследней, уволила соотечественника Альбы Хуана Диаса. У ростовского клуба дела в первенстве обстоят лишь немногим лучше. После девяти туров, одержав лишь две победы — над той же «Родиной» и «Факелом», тоже поднявшимся в РПЛ из второго по рангу дивизиона,— он занимает 12-е место в турнирной таблице, находясь в трех очках от «зоны вылета». В Кубке России старт у «Ростова», который в чемпионате предыдущем финишировал десятым, получился куда удачнее. Он прошел первый круг группового этапа «Пути РПЛ» без срывов, выиграв три матча из трех.
Подробнее — в материале «Джонатану Альбе оставили сборную».
Джонатан Альба пришел на пост главного тренера «Ростова» из штаба Валерия Карпина, имея минимальный опыт самостоятельной работы. Поэтому его уход означает для клуба не только смену тренера, но и разрыв с моделью, в которой руководство командой было связано с работой в штабе сборной.
В июле 2021 года совмещение Валерием Карпиным постов в сборной и «Ростове» рассматривалось лишь на ближайшие четыре месяца. Такая предыстория указывает на ограниченность совмещения клубной и сборной работы как управленческой конструкции, а уход Альбы вместе с его штабом оставляет «Ростов» без прежней тренерской связки.