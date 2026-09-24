Цена нефти Urals превысила $100 за баррель из-за кризиса на Ближнем Востоке

Обострение ситуации на Ближнем Востоке и активный спрос со стороны индийских и китайских НПЗ поддерживают стоимость российской нефти. Цены на Urals в портах Балтики выросли до рекордных с апреля уровней, а дисконт к эталону — снизился до минимума с ноября 2025 года. При эскалации ближневосточного конфликта котировки Urals в портах могут прибавить $25–30 за баррель.

Однако, эксперты отмечают, что, хотя сокращение дисконтов и служит драйвером для увеличения добычи в России, экспортная инфраструктура становится узким местом.

Подробности — в материале «Импортеры разбирают баррели».