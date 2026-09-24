Цена нефти Urals превысила $100 за баррель из-за кризиса на Ближнем Востоке
Обострение ситуации на Ближнем Востоке и активный спрос со стороны индийских и китайских НПЗ поддерживают стоимость российской нефти. Цены на Urals в портах Балтики выросли до рекордных с апреля уровней, а дисконт к эталону — снизился до минимума с ноября 2025 года. При эскалации ближневосточного конфликта котировки Urals в портах могут прибавить $25–30 за баррель.
Однако, эксперты отмечают, что, хотя сокращение дисконтов и служит драйвером для увеличения добычи в России, экспортная инфраструктура становится узким местом.
Подробности — в материале «Импортеры разбирают баррели».
Перебои в перевозках по Персидскому заливу и Красному морю сделали транспортировку ближневосточной нефти более рискованной и дорогостоящей для НПЗ Индии и Китая. В связи с этим они рассматривают морской импорт российского сырья как более надежный вариант. Оживление спроса со стороны конечных потребителей позволило сократить скидки на августовские партии Urals в портах России.
Однако, высокая цена сама по себе не снимает ограничения по физическим объемам. В сентябре 2026 года участники рынка сообщали об отсутствии свободных спотовых позиций на отгрузку Urals из северо-западных портов. Еще в январе 2026 года главной проблемой для России называли возможность продолжать поставки нефти в достаточно крупных физических объемах. Таким образом, улучшение цены за баррель поддерживает доходность доступных к отгрузке партий, но наращивание экспорта ограничено пропускной способностью инфраструктуры.