Импортеры разбирают баррели

Обострение ситуации на Ближнем Востоке и активный спрос индийских и китайских НПЗ поддерживают стоимость российской нефти. Цены на Urals в портах Балтики выросли до рекордных с апреля, а дисконт к эталону — снизился до минимума с ноября 2025 года. При эскалации ближневосточного конфликта котировки Urals в портах могут прибавить $25–30 за баррель, прогнозируют аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Специализированный морской нефтеналивной порт Приморск в Ленинградской области

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Специализированный морской нефтеналивной порт Приморск в Ленинградской области

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Скидка на российскую нефть Urals к Dated Brent в портах Балтики 14–18 сентября снизилась до $20,85 за баррель, цена сорта увеличилась на $9,3, до $104,99 за баррель, говорится в обзоре Argus (есть у “Ъ”). По данным агентства, размер дисконта стал минимальным с ноября 2025 года, а стоимость Urals — максимальной с апреля.

Удорожание российской нефти в Argus связывают с оживленным спросом со стороны индийских и китайских НПЗ из-за сокращения ближневосточного предложения нефти в условиях эскалации конфликта в регионе.

В частности, из-за атак в середине сентября была приостановлена прокачка нефти через саудовский нефтепровод «Восток—Запад» мощностью 7 млн баррелей в сутки. Как сообщал Reuters 22 сентября, работа нефтепровода была восстановлена.

По данным Argus, увеличение цен на российскую нефть наиболее заметно проявилось в Азии. Так, премия на Urals с доставкой на Западное побережье Индии в ноябре к Dated Brent повысилась на $4,45, до $6,7 за баррель. Цена сорта достигла $132,54 за баррель (DAP), пика с апреля, что связано с активным спросом покупателей из-за переориентации ближневосточных поставок. Премия на Urals с поставкой в Шаньдун в ноябре увеличилась на $17, до $23 за баррель, цены выросли до $118,42 за баррель (DAP). По оценкам Argus, это максимум с начала мониторинга в июне 2024 года. Рост цен, сказано в обзоре, обусловлен высоким спросом в Китае и обострением конкуренции с индийскими покупателями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Порт в Усть-Луге

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Порт в Усть-Луге

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Увеличение стоимости Urals ограничено удорожанием транспортировки, отмечается в материалах Argus. Ставки фрахта на транспортировку партии в 100 тыс. тонн из Приморска на Западное побережье Индии и в Шаньдун увеличились на $1,25, до $18,13 и $20,92 за баррель соответственно, из-за ограниченного предложения танкеров при активном спросе на отгрузки из балтийских портов.

Старший аналитик по нефтегазовому и транспортному секторам «Эйлер» Андрей Полищук видит потенциал для дальнейшего роста цен на российскую нефть.

По его оценке, при эскалации конфликта на Ближнем Востоке стоимость Brent может превысить $150 за баррель, а Urals в российских портах может торговаться на уровне $130–135 за баррель. Дисконты на сырье из России, поясняет аналитик, продолжат сокращаться из-за дефицита нефти.

Рост премий может продолжиться благодаря перебоям с ближневосточным сырьем для азиатских НПЗ, а также активности Китая по наращиванию импорта нефти, соглашается портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин. Вместе с тем, продолжает он, ограничителями могут стать скорость ремонта саудовской инфраструктуры и восстановление судоходства через Ормузский пролив.

3,8 млн баррелей в сутки составил морской экспорт российской нефти в августе, по данным S&P Global Commodities at Sea.

Кроме того, растущие транспортные издержки лимитируют размер премий, которые покупатели могут выплачивать, добавляет аналитик. По словам господина Скрябина, помимо российских нефтекомпаний, существенную выгоду сегодня получают переработчики в условиях рекордных цен на дизтопливо и бензин в Европе.

Управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин говорит, что, хотя сокращение дисконтов и служит драйвером для увеличения добычи в России, экспортная инфраструктура становится узким местом. Кроме того, считает он, длительная нестабильность на Ближнем Востоке также ослабляет позиции ОПЕК+: часть рынка уходит к производителям Латинской Америки и других регионов, которые тем не менее не в состоянии полностью компенсировать выбывшие объемы.

По словам управляющего партнера NEFT Research Сергея Фролова, сейчас, очевидно, ОПЕК+ не может выполнять собственные целевые показатели добычи, но рынок адаптировался, выбрав альтернативные варианты закупок, потому цены на нефть не будут расти такими большими темпами.

Ольга Озембловская