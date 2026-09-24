Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Импортеры разбирают баррели

Скидки на Urals на Балтике упали до минимума с ноября 2025 года

Обострение ситуации на Ближнем Востоке и активный спрос индийских и китайских НПЗ поддерживают стоимость российской нефти. Цены на Urals в портах Балтики выросли до рекордных с апреля, а дисконт к эталону — снизился до минимума с ноября 2025 года. При эскалации ближневосточного конфликта котировки Urals в портах могут прибавить $25–30 за баррель, прогнозируют аналитики.

Специализированный морской нефтеналивной порт Приморск в Ленинградской области

Специализированный морской нефтеналивной порт Приморск в Ленинградской области

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Специализированный морской нефтеналивной порт Приморск в Ленинградской области

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Скидка на российскую нефть Urals к Dated Brent в портах Балтики 14–18 сентября снизилась до $20,85 за баррель, цена сорта увеличилась на $9,3, до $104,99 за баррель, говорится в обзоре Argus (есть у “Ъ”). По данным агентства, размер дисконта стал минимальным с ноября 2025 года, а стоимость Urals — максимальной с апреля.

Удорожание российской нефти в Argus связывают с оживленным спросом со стороны индийских и китайских НПЗ из-за сокращения ближневосточного предложения нефти в условиях эскалации конфликта в регионе.

В частности, из-за атак в середине сентября была приостановлена прокачка нефти через саудовский нефтепровод «Восток—Запад» мощностью 7 млн баррелей в сутки. Как сообщал Reuters 22 сентября, работа нефтепровода была восстановлена.

По данным Argus, увеличение цен на российскую нефть наиболее заметно проявилось в Азии. Так, премия на Urals с доставкой на Западное побережье Индии в ноябре к Dated Brent повысилась на $4,45, до $6,7 за баррель. Цена сорта достигла $132,54 за баррель (DAP), пика с апреля, что связано с активным спросом покупателей из-за переориентации ближневосточных поставок. Премия на Urals с поставкой в Шаньдун в ноябре увеличилась на $17, до $23 за баррель, цены выросли до $118,42 за баррель (DAP). По оценкам Argus, это максимум с начала мониторинга в июне 2024 года. Рост цен, сказано в обзоре, обусловлен высоким спросом в Китае и обострением конкуренции с индийскими покупателями.

Порт в Усть-Луге

Порт в Усть-Луге

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Порт в Усть-Луге

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Увеличение стоимости Urals ограничено удорожанием транспортировки, отмечается в материалах Argus. Ставки фрахта на транспортировку партии в 100 тыс. тонн из Приморска на Западное побережье Индии и в Шаньдун увеличились на $1,25, до $18,13 и $20,92 за баррель соответственно, из-за ограниченного предложения танкеров при активном спросе на отгрузки из балтийских портов.

Старший аналитик по нефтегазовому и транспортному секторам «Эйлер» Андрей Полищук видит потенциал для дальнейшего роста цен на российскую нефть.

По его оценке, при эскалации конфликта на Ближнем Востоке стоимость Brent может превысить $150 за баррель, а Urals в российских портах может торговаться на уровне $130–135 за баррель. Дисконты на сырье из России, поясняет аналитик, продолжат сокращаться из-за дефицита нефти.

Рост премий может продолжиться благодаря перебоям с ближневосточным сырьем для азиатских НПЗ, а также активности Китая по наращиванию импорта нефти, соглашается портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин. Вместе с тем, продолжает он, ограничителями могут стать скорость ремонта саудовской инфраструктуры и восстановление судоходства через Ормузский пролив.

3,8 млн баррелей в сутки

составил морской экспорт российской нефти в августе, по данным S&P Global Commodities at Sea.

Кроме того, растущие транспортные издержки лимитируют размер премий, которые покупатели могут выплачивать, добавляет аналитик. По словам господина Скрябина, помимо российских нефтекомпаний, существенную выгоду сегодня получают переработчики в условиях рекордных цен на дизтопливо и бензин в Европе.

Управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин говорит, что, хотя сокращение дисконтов и служит драйвером для увеличения добычи в России, экспортная инфраструктура становится узким местом. Кроме того, считает он, длительная нестабильность на Ближнем Востоке также ослабляет позиции ОПЕК+: часть рынка уходит к производителям Латинской Америки и других регионов, которые тем не менее не в состоянии полностью компенсировать выбывшие объемы.

Экспортные поставки российского сырья переключаются на Балтику

По словам управляющего партнера NEFT Research Сергея Фролова, сейчас, очевидно, ОПЕК+ не может выполнять собственные целевые показатели добычи, но рынок адаптировался, выбрав альтернативные варианты закупок, потому цены на нефть не будут расти такими большими темпами.

Ольга Озембловская

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд