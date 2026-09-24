Российская теннисистка Прозорова вышла в четвертьфинал турнира в Сингапуре

180-я ракетка мира Татьяна Прозорова пробилась в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 500 в Сингапуре. В матче второго круга она победила филиппинку Александру Эалу, занимающую 18-е место в мировом рейтинге.

Встреча, продлившаяся 3 часа 9 минут, завершилась со счетом 4:6, 7:5, 6:3. За выход в полуфинал россиянка поспорит с китаянкой Ван Синьюй, которая располагается на 40-й строчке классификации WTA.

Турнир в Сингапуре завершится 27 сентября. Общий призовой фонд состязания составляет $1,2 млн. В прошлом году победительницей стала бельгийка Элизе Мертенс.

Арнольд Кабанов