Четырехкратный победитель Лиги чемпионов Давид Алаба перешел в «Удинезе»

Капитан сборной Австрии Давид Алаба стал игроком итальянского футбольного клуба «Удинезе». Контракт с 34-летним защитником рассчитан на один сезон.

Летом футболист по истечении контракта покинул мадридский «Реал», за который выступал с 2021 года. Вместе с клубом Давид Алаба завоевал десять трофеев, в том числе стал двукратным чемпионом Испании и дважды выиграл Лигу чемпионов.

До перехода в «Реал» защитник представлял мюнхенскую «Баварию», вместе с которой десять раз выигрывал чемпионат Германии и дважды — Лигу чемпионов. За сборную Австрии Алаба провел 117 матчей, в которых забил 15 голов.

По итогам пяти туров чемпионата Италии «Удинезе» с четырьмя очками занимает 13-е место в турнирной таблице. 12 октября команда на выезде сыграет против «Торино».

Арнольд Кабанов