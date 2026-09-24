МИД РФ: Путин лично примет решение о поездке на саммит G20

Президент России Владимир Путин будет лично принимать решение о поездке на саммит G20 в Майами в декабре, куда его пригласили США. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Рябков

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Сергей Рябков

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Понятно, что встреча в формате группы "Двадцати" — это одно из важнейших международных мероприятий в календаре любого года. Но пока рано говорить о какой-то конкретике, связанной с данным приглашением. С признательностью взяли в работу, если коротко»,— сказал Сергей Рябков журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Саммит G20 состоится 14–15 декабря. Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что участие Владимира Путина стало бы хорошей возможностью для его контактов не только с Дональдом Трампом, но и с другими мировыми лидерами. Источники Bloomberg сообщали, что российский лидер пропустит саммит. Кремль заявил, что решение еще не принято, но Россия в любом случае продолжает участие в работе объединения.

G20 — неформальный клуб 19 ведущих развитых и развивающихся стран мира. Помимо США и России, в «Группу двадцати» входят в том числе Китай, Франция, Германия, Великобритания, Саудовская Аравия, Япония, Аргентина, Бразилия, Канада, Турция.

Лусине Баласян