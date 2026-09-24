Центральное правительство Йемена запросило у США помощи в борьбе с хуситами

Составлено ИИ-Ассистентъ

В апреле 2025 года американскую помощь местным силам рассматривали как логистическое и разведывательное усиление: ограниченная группа военных США, консультирующая войска центрального правительства с начала 2000-х годов, могла быть задействована в этих функциях. Сами боевые действия при такой конструкции должны были вести йеменские силы, а не американский контингент.

Ключевое ограничение — характер задачи. По оценке CNN, вытеснить хуситов из Саны и порта Ходейды может только наземное наступление, тогда как воздушные и морские удары по контролируемым ими районам за предыдущий год себя не оправдали.

Опыт 2025 года ограничивает ожидаемый эффект от одной лишь огневой поддержки: после нескольких недель интенсивной американской операции хуситы сохранили наступательный потенциал и мощности по производству вооружений, а кампания завершилась без видимых результатов. Поэтому результат помощи зависел бы не только от поставок оружия и разведданных, но и от способности местных сил провести наземную операцию.