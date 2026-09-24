Враги хуситов просят огня

Центральное правительство Йемена запросило у США помощь в отражении наступления боевиков движения «Ансар Аллах» (хуситы). Как заявил заместитель председателя Президентского руководящего совета (ПРС, центральная власть) Абдулла аль-Алими Бавазир, его страна рассчитывает на поставки Вашингтоном оружия и снабжение разведданными. С более масштабной просьбой о военной помощи к президенту США Дональду Трампу ранее обратился саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман. Однако Трамп пока предпочитает воздерживаться от силовых мер по отношению к хуситам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сторонники хуситов на демонстрации в Сане (Йемен) (сентябрь 2026 года)

Фото: Osamah Abdulrahman / AP Сторонники хуситов на демонстрации в Сане (Йемен) (сентябрь 2026 года)

Фото: Osamah Abdulrahman / AP

О том, что Йемен запрашивал военную помощь у США, сообщил вечером 23 сентября в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН Абдулла аль-Алими Бавазир — вице-президент центрального правительства этой страны, базирующегося в Адене. По его словам, Йемен рассчитывает на «координацию в разведывательной сфере и сфере безопасности», а также на укрепление военно-технических возможностей регулярной армии. Вице-президент дал понять, что его правительство было бы не прочь, если бы США нанесли удар по хуситам, но требовать этого от них Йемен не может.

Об оказании военной помощи в телефонном разговоре с Дональдом Трампом 21 сентября лично попросил и Рашад аль-Алими — руководитель ПРС, главного органа власти Йемена. Впрочем, по словам информированных источников Reuters, хозяин Белого дома решил пока не давать положительный ответ.

Вмешательства со стороны США ждет и покровитель центрального правительства Йемена — Саудовская Аравия, которая подвергается регулярным ракетно-дроновым ударам хуситов. Как сообщают источники Axios и The New York Times, саудовский наследный принц несколько раз в этом месяце звонил Дональду Трампу и просил его направить американские ВВС для нанесения ударов по хуситам. После неоднократных обращений со стороны Эр-Рияда Центральное командование вооруженных сил США представило Белому дому различные варианты силового давления на «Ансар Аллах». Однако пока, по словам источников, Трамп и в этом случае предпочел занять выжидательную позицию.

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Вечером 23 сентября госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Соединенные Штаты будут придерживаться своих союзнических обязательств перед Саудовской Аравией. «Повторю то, что я говорил и ранее: у нас очень мощное оборонное соглашение с Саудовской Аравией и мы будем выполнять свои обязательства в рамках этого соглашения,— заявил госсекретарь.— Нам не нравится происходящее, это вызывает беспокойство». Однако Рубио не стал уточнять, какую именно помощь Пентагон окажет Эр-Рияду и когда ее можно ждать.

Начало второго президентского срока Дональда Трампа уже было отмечено неудачной военной кампанией против «Ансар Аллах». 15 марта 2025 года по приказу президента началась масштабная военно-воздушная и военно-морская операция против хуситов «Лихой всадник» с целью подавить огневые точки боевиков, с осени 2023 года регулярно запускавших ракеты и дроны в сторону Израиля и связанных с ним торговых судов. Но, несмотря на продолжавшиеся несколько недель интенсивные удары, хуситы сохранили не только свой наступательный потенциал, но и мощности по производству вооружений. Операция США завершилась без видимых результатов 6 мая 2025 года, хотя Трамп публично объявил о выполнении всех поставленных целей.

Между тем сухопутная наступательная операция хуситов, начавшаяся 3 сентября в прибрежных районах Йемена, в настоящее время продолжается — в основном в юго-западных и центральных провинциях.

При этом боевики обещают ударить по зарубежным союзникам центральных властей в случае, если те рискнут вмешаться. «Любая сторона, которая примет участие в агрессии против нашей страны, столкнется с ответными действиями наших вооруженных сил… любым из способов, который руководство сочтет целесообразным»,— предупредил в разговоре с ТАСС член политического бюро движения «Ансар Аллах» Хузам аль-Асад.

Что касается Баб-эль-Мандебского пролива, контроль над которым хуситы установили после захвата западного побережья Йемена, транзит через него продолжается. Как проинформировало Министерство транспорта и общественных работ в правительстве хуситов, в период с 11 по 21 сентября после захвата западного побережья «число судов, прошедших через пролив, возросло до 408», если сравнивать с периодом с 1 по 10 сентября, когда этот показатель составлял 393.

Таким образом, по данным хуситов, сейчас через судоходную артерию ежедневно проходит свыше 40 коммерческих судов. «Судоходство через Баб-эль-Мандебский пролив осуществляется беспрепятственно и безопасно для международных торговых судов, за исключением судов Саудовской Аравии»,— подчеркнуло вечером 23 сентября Министерство транспорта и общественных работ.

Нил Кербелов