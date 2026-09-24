В Нижнем Тагиле священников на отпевания будут назначать через единую диспетчерскую службу. Такой порядок Нижнетагильская епархия и городское ритуальное агентство «Реквием» закрепили соглашением о сотрудничестве. Документ подписали епископ Нижнетагильский и Невьянский Мелитон и руководитель компании Николай Кытманов, сообщило издание TagilCity.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Соглашение устанавливает единый порядок организации и проведения отпеваний православных христиан. Отдельно в документе подчеркивается, что отпевание является церковным священнодействием, а не ритуальной услугой.

Согласно новым правилам, заявки на отпевание теперь будут поступать через единую диспетчерскую службу ритуальной фирмы, а информация о назначенном священнослужителе будет фиксироваться в электронном журнале. По замыслу сторон, это должно сделать процесс более прозрачным, исключить возможные коррупционные схемы и обеспечить равномерное распределение нагрузки между священниками.

При этом ритуальное агентство обязуется заранее информировать родственников умершего об условиях проведения обряда — до оплаты. Для социально незащищенных граждан предусмотрена возможность бесплатного отпевания.

Отмечается, что «Реквием» не является единственной организацией, через которую можно организовать отпевание. Такие обращения принимают и другие ритуальные агентства.

Полина Бабинцева