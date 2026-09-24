Поединок Фьюри и Джошуа состоится 11 декабря в Уэльсе

Бой между бывшими чемпионами мира по боксу в тяжелом весе британцами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа пройдет 11 декабря на стадионе Millennium в Кардиффе. Об этом сообщил председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх в соцсети X.

Изначально поединок должен был состояться в ноябре. Команда Джошуа хотела, чтобы поединок прошел на лондонском стадионе Wembley. При этом организаторы и стриминговый сервис Netflix настаивали на Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Британцы впервые в карьере встретятся друг с другом на ринге. 36-летний Энтони Джошуа одержал 30 побед и потерпел четыре поражения на профессиональном уровне. Британец владел чемпионскими поясами по версии Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO).

В активе 37-летнего Тайсона Фьюри 36 побед, два поражения и одна ничья. Он владел поясами по версии WBA, WBO, IBO, IBF и Всемирного боксерского совета (WBC).

Арнольд Кабанов