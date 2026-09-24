NBER: торговая война США и Китая привела к «великому перераспределению» товаров

Тарифная война США и Китая запустила масштабный процесс перераспределения товаров, который повлиял на рынки третьих стран, отмечается в обзоре, опубликованном американским Национальным бюро экономических исследований (NBER). Экспорт отдельных, как правило, небольших государств из-за конкуренции с ушедшей с американского рынка китайской продукцией может сократиться на 2–3%, а продажи национальных производителей — более чем на 3%.

Новый виток торговой войны между США и Китаем не ограничился воздействием лишь на рынки этих стран и вызвал «побочные эффекты», затронувшие и другие экономики. К такому выводу пришли аналитики NBER в исследовании «Торговая война между США и Китаем и ее последствия». Они отмечают, что «отличительной чертой мировой торговли стал не прямой отказ от торговых отношений, а "великое перераспределение" товаров между странами» — происходит «глубинная перестановка в том, кто, с кем и чем торгует и на каких условиях».

Тарифные меры, как и рассчитывал президент США Дональд Трамп, действительно помогли сократить торговый дефицит с Китаем: если в январе 2025 года, когда Трамп пришел к власти, отрицательное сальдо торгового баланса с КНР составляло $31,9 млрд, то июле 2026-го (последние доступные данные) — минус $17,4 млрд.

Подробнее — в материале «Великое переселение товаров».