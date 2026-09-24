Великое переселение товаров

Тарифная война США и Китая запустила масштабный процесс перераспределения товаров, который повлиял на рынки третьих стран, отмечается в обзоре, опубликованном американским Национальным бюро экономических исследований (NBER). Экспорт отдельных, как правило, небольших государств из-за конкуренции с ушедшей с американского рынка китайской продукцией может сократиться на 2–3%, а продажи национальных производителей — более чем на 3%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tingshu Wang / Reuters Фото: Tingshu Wang / Reuters

Новый виток торговой войны между США и Китаем не ограничился воздействием лишь на рынки этих стран и вызвал «побочные эффекты», затронувшие и другие экономики. К такому выводу пришли аналитики NBER в исследовании «Торговая война между США и Китаем и ее последствия». Они отмечают, что «отличительной чертой мировой торговли стал не прямой отказ от торговых отношений, а "великое перераспределение" товаров между странами» — происходит «глубинная перестановка в том, кто, с кем и чем торгует и на каких условиях».

Тарифные меры, как и рассчитывал президент США Дональд Трамп, действительно помогли сократить торговый дефицит с Китаем: если в январе 2025 года, когда Трамп пришел к власти, отрицательное сальдо торгового баланса с КНР составляло $31,9 млрд, то июле 2026-го (последние доступные данные) — минус $17,4 млрд.

Дефицит удалось сократить главным образом за счет замещения китайского импорта продукцией из Мексики и Канады.

При этом торговый дефицит с Мексикой заметно вырос: отрицательное сальдо в июле превысило $26 млрд, тогда как в январе 2025 года оно составляло минус $13,6 млрд. В результате доля Китая в американском импорте упала до 8,1% в июле этого года, тогда как до начала торговой войны она превышала 20%.

Китайские производители, потеряв часть американского рынка, начали перенаправлять поставки в третьи страны. «Учитывая огромный объем всего китайского экспорта — $3,77 трлн в 2025 году,— объем перенаправленных с американского рынка товаров из Китая сопоставим с ВВП некоторых стран с высоким уровнем дохода, таких как Чили, Португалия или Греция»,— отметили аналитики.

Такой дополнительный приток дешевой продукции из КНР усилил конкуренцию на рынках этих стран. Авторы исследования оценили, производители из каких странах наиболее уязвимы к наплыву перераспределенных китайских товаров. Для этого они рассчитали индекс экспортной конкуренции (Export Competition Index), учитывающий, какие товарные группы из КНР были сильнее затронуты пошлинами, в каких масштабах продукция начала направляться в третьи страны, какую долю Китай занимает на соответствующих зарубежных рынках и насколько эти товары важны для экспорта других стран. Индекс отражает возможное сокращение экспорта стран из-за усиления конкуренции со стороны Китая. Получилось, что наиболее высокое значение индекса — у сравнительно небольших и специализированных экономик: экспорт Армении может сократиться на 2,46%, Киргизии — на 2,31%, Вьетнама — на 2,26%.

Перераспределение китайских поставок влияет не только на экспортную выручку третьих стран, но и затрагивает их внутренние рынки. Из-за наплыва более низких по стоимости товаров из КНР местные компании могут потерять часть продаж. По расчетам аналитиков, наиболее сильно могут сократиться продажи национальных производителей во Вьетнаме (минус 3,44%), Камбодже (на 3,03%), Пакистане (на 2,33%), на Мадагаскаре (на 2,16%) и в Японии (на 1,62%).

Одновременно приток дешевых китайских товаров способствует снижению в странах общего уровня импортных цен. Авторы исследования оценили, насколько дешевеет импортная корзина на основе разработанного ими индекса выгоды потребителей (Consumer Gains Index) — он учитывает долю Китая в поставках отдельных товаров и их вес в общем импорте страны. Наиболее заметное потенциальное снижение общего уровня импортных цен они выявили в Киргизии (на 1,57%), России (на 1,2%), Парагвае (на 1,09%), Венесуэле (на 1,04%) и ОАЭ (на 0,92%). Авторы поясняют, что индекс отражает приблизительное процентное снижение цен на импорт при фиксированной марже переноса и распределения, а не реальное изменение потребительских цен.

Мариета Манукян