Мишустин назвал внутренний спрос основным фактором роста ВВП на 2027 год
ВВП России по итогам 2027 года вырастет на 1,4%, а в 2029 году ускорится до 2,4%, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства по макроэкономическому прогнозу. Основным фактором роста, по его словам, станет внутренний спрос.
«За основу бюджета взят базовый вариант прогноза социально-экономического развития. Он предполагает, что основным фактором роста ВВП станет внутренний спрос»,— сказал Михаил Мишустин. Майские прогнозы правительства по росту ВВП не изменились.
На заседании был представлен проект прогноза Минэкономики по социально-экономическому развитию на 2027–2029 годы. Ведомство ожидает роста потребительского спроса на 4,1%. Прогнозируется, что инфляция к концу года составит 6,8%, а к окончанию 2027 года снизится до целевых 4%.
Расчет строится на восстановлении частного потребления и инвестиций при продолжающемся расширении обрабатывающей промышленности, прежде всего машиностроения. Минэкономики также относит к источникам роста чистый экспорт.
Инвестиционная часть прогноза связана с новым инвестиционным циклом, который правительство планировало запустить в 2027 году. В материалах мая 2026 года рост инвестиций не считался гарантированным: его связывали со смягчением денежно-кредитной политики и статистическим эффектом низкой базы.
Расчет предполагает рост при слабом внешнем спросе, снижении прибыли компаний, дефиците кадров и высокой склонности населения к сбережениям. По оценке Минэкономики в сентябре 2025 года, более длительный период жесткой денежно-кредитной политики способен негативно сказаться одновременно на инвестиционной и потребительской активности.