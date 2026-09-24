Мишустин назвал внутренний спрос основным фактором роста ВВП на 2027 год

ВВП России по итогам 2027 года вырастет на 1,4%, а в 2029 году ускорится до 2,4%, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства по макроэкономическому прогнозу. Основным фактором роста, по его словам, станет внутренний спрос.

«За основу бюджета взят базовый вариант прогноза социально-экономического развития. Он предполагает, что основным фактором роста ВВП станет внутренний спрос»,— сказал Михаил Мишустин. Майские прогнозы правительства по росту ВВП не изменились.

На заседании был представлен проект прогноза Минэкономики по социально-экономическому развитию на 2027–2029 годы. Ведомство ожидает роста потребительского спроса на 4,1%. Прогнозируется, что инфляция к концу года составит 6,8%, а к окончанию 2027 года снизится до целевых 4%.