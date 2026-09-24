Поддержку на 1,5 млрд получили 187 пострадавших от ВСУ белгородских предприятий

За 2026 год белгородские власти направили на поддержку бизнеса, пострадавшего в результате атак ВСУ, более 1,5 млрд руб. Помощь была оказана 187 предприятиям. Об этом 24 сентября рассказал врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

«За каждой такой выплатой — восстановленные цеха, сохраненные коллективы, новые планы и желание работать дальше. Мы не бросаем своих. Будем и дальше делать все возможное, чтобы каждый, кто столкнулся с трудностями, но, несмотря ни на что, продолжает работать и развивать свое дело, чувствовал поддержку»,— подчеркнул господин Шуваев.

Врио главы региона сообщил, что был завершен очередной отбор заявок на возмещение ущерба субъектам предпринимательства. По его словам, еще 16 предприятий получат финансовую поддержку на общую сумму почти 128 млн руб.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» также сообщал, что на выплаты компенсаций за автомобили, поврежденные в результате атак ВСУ, Белгородской области из федерального бюджета выделили почти 1 млрд руб. Чтобы получить деньги, белгородцам необходимо обратиться в администрацию муниципалитета, где их машина получила повреждения.

За прошлые сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 33 раза. Погибших и раненых нет. Наиболее крупные разрушения были зафиксированы в Грайворонском и Шебекинском округах. В селе Замостье повреждено административное здание, а в Шебекино и Новой Таволжанке — два предприятия.

Денис Данилов