За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 33 раза, пострадавших нет

За минувшие сутки ВСУ обстреляли территорию Белгородской области 33 раза. Это почти в 4,5 раза меньше, чем за предыдущие сутки, когда было зафиксировано 150 атак. Пострадавших и раненых нет. Об этом 24 сентября сообщил врио главы региона Александр Шуваев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По информации оперативного штаба региона, за медицинской помощью обратился сотрудник МЧС, который получил акубаротравму при атаке дрона на пожарный автомобиль в районе поселка Сумовский Ракитянского округа 20 сентября.

Наиболее крупные разрушения зафиксированы в Грайворонском и Шебекинском округах. В селе Замостье повреждено административное здание, а в Шебекино и Новой Таволжанке — два предприятия.

Удары за минувшие сутки были нанесены по Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Краснояружскому, Ракитянскому и Шебекинскому округам. Совершен один обстрел с применением артиллерии. Семь раз с беспилотников сбрасывали взрывные устройства. За сутки в регионе сбили и подавили 62 БПЛА.

По данным Минобороны, в ночь на 24 сентября над российскими регионами ликвидировали 40 БПЛА. В Черноземье дроны перехватили и сбили не только над Белгородской, но и над Курской областью.

За предыдущие сутки в результате атак ВСУ в пяти округах Белгородской области пострадали восемь человек.

Мария Свиридова