Замруководителя ДСК «Автобан» Олег Лесюта пойдет под суд по делу о взятке

Прокуратура в Нижнем Новгороде утвердила обвинительное заключение в отношении заместителя руководителя — директора по проектированию и инновациям АО «ДСК "Автобан"» Олега Лесюты, сообщили в пресс-службе ведомства. Фигуранта обвиняют в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) за ускорение экспертизы по корректировке проекта строительства дублера проспекта Гагарина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как полагает следствие, в 2024-2025 годах обвиняемый передал 2,5 млн руб. через генерального директора МКУ «ГУММиД» Андрея Левдикова, однако тот оставил деньги себе.

Андрея Левдикова в июне 2026 года приговорили к пяти годам колонии и штрафу 20 млн руб. за мошенничество с этими 2,5 млн руб. и получение взятки от подрядчиков.

Галина Шамберина