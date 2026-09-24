В квартире обвиняемой в убийстве экс-мэра Самары нашли куклу вуду

В квартире Екатерины Тарховой, внучки бывшего мэра Самары Виктора Тархова, обвиняемой в убийстве деда и бабушки, обнаружили предметы для оккультных практик. Об этом сообщает корреспондент РЕН ТВ из зала суда.

Как сообщается, среди этих предметов — кукла вуду с фотографией убитой Натальи на голове и связанными черными нитями руками. Кроме того, следователи обнаружили «заклинание», чтобы бабушка отдала Екатерине 12 млн руб. В квартире также нашли записку со словами «От бога отрекаюсь — к самому черту прирекаюсь».

На полу и стенах квартиры, а также на обуви обвиняемой обнаружили следы крови. Как установила экспертиза, биоматериал с вероятностью 99,9% принадлежит убитым.

Убийство произошло в период с ноября 2024 по январь 2025 года. По версии следствия, Екатерина Тархова и Дмитрий Метревели отравили пенсионеров, а затем заморозили их тела с помощью азота. После этого трупы расчленили и раскидали по мусорным контейнерам в Самаре. Затем злоумышленники похитили имущество погибших общей стоимостью свыше 2 млн руб. Организатором преступления считают Светлану Метревели, которая создала преступную группу, чтобы завладеть недвижимостью и деньгами семьи экс-мэра.

Подробнее — в материале «Ъ» «Убийца по прямой».