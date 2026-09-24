В квартире обвиняемой в убийстве экс-мэра Самары нашли куклу вуду
В квартире Екатерины Тарховой, внучки бывшего мэра Самары Виктора Тархова, обвиняемой в убийстве деда и бабушки, обнаружили предметы для оккультных практик. Об этом сообщает корреспондент РЕН ТВ из зала суда.
Как сообщается, среди этих предметов — кукла вуду с фотографией убитой Натальи на голове и связанными черными нитями руками. Кроме того, следователи обнаружили «заклинание», чтобы бабушка отдала Екатерине 12 млн руб. В квартире также нашли записку со словами «От бога отрекаюсь — к самому черту прирекаюсь».
На полу и стенах квартиры, а также на обуви обвиняемой обнаружили следы крови. Как установила экспертиза, биоматериал с вероятностью 99,9% принадлежит убитым.
Убийство произошло в период с ноября 2024 по январь 2025 года. По версии следствия, Екатерина Тархова и Дмитрий Метревели отравили пенсионеров, а затем заморозили их тела с помощью азота. После этого трупы расчленили и раскидали по мусорным контейнерам в Самаре. Затем злоумышленники похитили имущество погибших общей стоимостью свыше 2 млн руб. Организатором преступления считают Светлану Метревели, которая создала преступную группу, чтобы завладеть недвижимостью и деньгами семьи экс-мэра.
Подробнее — в материале «Ъ» «Убийца по прямой».
По версии следствия, Светлана Метревели, находившаяся за границей, разработала план расправы ради имущества и давала Екатерине Тарховой указания по его исполнению. Согласно рассказу Екатерины Тарховой, Дмитрий Метревели привез вещество для первоначального замысла — подмешать его в лекарства супругов, затуманить их рассудок и заставить подписать документы в пользу Светланы Метревели.
Имущественная часть схемы, как следует из материалов дела, продолжалась отдельными действиями Екатерины Тарховой: до задержания она продала автомобиль бабушки и по поддельной доверенности получила вместо Виктора Тархова дивиденды нефтяной компании. После гибели супругов она также распоряжалась их имуществом, из-за чего ей, помимо обвинения в убийстве, вменили мошенничество.