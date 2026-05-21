Убийца по прямой

Самарский облсуд 21 мая приступил к рассмотрению уголовного дела об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи Тарховой. Главной обвиняемой является их внучка Екатерина Тархова, у которой, по данным следователей, было три сообщника, два из них находятся в международном розыске. Фигурантка свою вину признала частично.

Екатерина Тархова призналась в корыстном мотиве убийства деда и бабушки

Фото: Иван Петров Екатерина Тархова призналась в корыстном мотиве убийства деда и бабушки

На заседании прокурор огласил обвинение, которое инкриминируется Екатерине Тарховой и ее предполагаемой сообщнице 79-летней Таисии Киселевой. В нем оказалось семь статей УК, из которых Екатерина Тархова полностью признала только убийство. Таисии Киселевой, которую также доставили в суд под конвоем, вменяют только кражу. Пенсионерку задержали в июне прошлого года, сразу после того как она приехала из Грузии. Два других предполагаемых сообщника — дочь Таисии Киселевой Светлана Метревели и их родственник Дмитрий Метревели — находятся в международном розыске.

78-летний бывший мэр Самары Виктор Тархов и его жена Наталья Тархова пропали в январе 2025 года. В правоохранительные органы обратился приятель бывшего политика, который на протяжении нескольких дней не мог ему дозвониться и лишь получал СМС-сообщения о том, что Виктор Тархов находится не в Самаре и не может говорить. Вскоре следователи СКР задержали внучку супругов Екатерину Тархову, которая созналась в преступлении из корыстных побуждений и рассказала о сообщниках.

Позже арестованная сообщила в эфире телеканала «Россия 1», что все началось с того, что Светлана Метревели посоветовала ей обратиться к гадалке, чтобы наладить отношения с матерью.

Когда деньги на гадание закончились, женщина сообщила внучке экс-главы Самары, что заложила дом своей сестры для дальнейшей оплаты услуг, из-за чего Екатерине Тарховой пришлось помогать знакомой с выплатой процентов. Она каждый месяц отправляла Светлане Метревели около 100 тыс. руб., пока деньги не закончились. Тогда и возник план подмешать в лекарства супругов некое вещество, которое потом привез Дмитрий Метревели, чтобы затуманить их рассудок и заставить подписать документы в пользу Светланы Метревели. По словам Екатерины Тарховой, убивать родных она не планировала.

По версии следствия, Светлана Метревели помогла внучке экс-мэра разработать преступный план, а Дмитрий Метревели, который прятался в квартире Тарховых,— избавиться от тел родственников после их отравления: трупы заморозили, расчленили, пропустили через мясорубку, смешали с гречкой и раскидали по мусорным контейнерам. Останки убитых найти так и не удалось.

До задержания Екатерина Тархова успела среди прочего продать принадлежавший бабушке Toyota RAV4 и получить вместо Виктора Тархова по поддельной доверенности дивиденды от нефтяной компании в размере 500 тыс. руб. Речь идет об ООО «Новиком», совладельцем которого был Виктор Тархов. Эта компания признана потерпевшей стороной.

Главной же потерпевшей является дочь бывшего городского главы Людмила Тархова, которую саму привезли в суд под конвоем — она отбывает семилетний срок за вымогательство 200 млн руб. у зампреда Самарской губернской думы Александра Милеева.

Как сообщил “Ъ” адвокат Людмилы Тарховой Андрей Карномазов, в суде она впервые увидела дочь за долгое время, но «общения не было». После суда Людмила Тархова заявила журналистам, что ей было «неприятно» находиться рядом с дочерью. При этом потерпевшая считает, что несовершеннолетний внук должен жить с ней, после того как она выйдет на свободу. Как добавил Андрей Карномазов, Людмила Тархова планирует присутствовать на каждом заседании.

Сабрина Самедова, Самара