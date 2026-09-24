Следствие экспериментировало с мясом и азотом, чтобы разобраться в убийстве экс-мэра Самары

Силовики провели следственный эксперимент, чтобы разобраться в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи. Для этого следствие смоделировало возможную методику сокрытия следов преступления. Об этом рассказала гособвинитель на заседании по уголовному делу в Самарском областном суде в четверг, 24 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший мэр Самары Виктор Тархов

Фото: Сергей Чернов / Коммерсантъ Бывший мэр Самары Виктор Тархов

Фото: Сергей Чернов / Коммерсантъ

В рамках следственного эксперимента силовики поместили куски говядины и свинины на кости в ведро с жидким азотом. После заморозки и затвердевания мясо распилили сабельной пилой на две части.

При последующем ударе молотком фрагменты раскололись на мелкие куски неправильной формы. На завершающем этапе образцы поместили в гидроксид натрия (щелочь): в результате мясо приобрело желеобразную консистенцию, а кости стали хрупкими.

Сторона обвинения представила эти данные в качестве доказательственной базы, чтобы показать, как обвиняемые могли скрыть останки погибших.

Виктор и Наталья Тарховы пропали в конце декабря 2024 года — начале января 2025 года. По версии следствия, их внучка Екатерина Тархова вместе с сообщником Дмитрием Метревели отравила супругов, подмешав наркотик в их ежедневные лекарства. После смерти тела заморозили жидким азотом, расчленили, останки смешали с гречкой и распределили по мусорным контейнерам в разных частях города. Тела Тарховых до сих пор не найдены.

Екатерина Тархова была задержана 5 февраля 2025 года. Она признала вину в убийстве, но отрицает надругательство над телами и часть эпизодов хищения имущества. Обвиняемая находится под арестом. Ей вменяют убийство двух лиц, надругательство над телами, мошенничество, кражу и подделку документов.

Предполагаемым организатором убийства следствие считает Светлану (Нателлу) Метревели. По версии следствия, она координировала преступление из Грузии. Ее вместе с Дмитрием Метревели, который также скрылся за границей, объявили в международный розыск и заочно арестовала.

В качестве еще одной соучастницы преступления, по версии следствия, выступила Таисия Киселева— мать Светланы Метревели. Она обвиняется в краже.

Силовики считают, что Киселева выдавала себя за убитую Наталью Тархову при продаже автомобиля убитой (Toyota RAV4). Обвиняемая находится под домашним арестом.

Георгий Портнов