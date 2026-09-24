Владельца ТСК «Солнечный» в Стерлитамаке арестовали на два месяца

Стерлитамакский городской суд по ходатайству следователя арестовал до 22 ноября Сергея Родионова — владельца ТСК «Солнечный», в котором из-за пожара погибли четыре человека и пострадали пятеро. Индивидуальный предприниматель обвиняется в оказании небезопасных услуг (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщают объединенная пресс-служба судов Башкирии и пресс-служба прокуратуры республики.

Как сообщал "Ъ-Уфа", днем 22 сентября в торговом комплексе произошел пожар, в котором погибли четыре человека. Еще пять человек, в том числе подросток, госпитализированы. Одну из пострадавших перевели в ожоговый центр.

Майя Иванова