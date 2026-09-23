Пострадавшую в пожаре в ТСК Стерлитамака перевели в ожоговый центр

Одну из пострадавших во время пожара в торговом комплексе «Солнечный» на санитарном вертолете доставили в ожоговый центр Городской клинической больницы 18 в Уфе. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Еще четыре пострадавшие в пожаре продолжают лечение в ГКБ №1 Стерлитамака. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в пожаре 22 сентября пострадали пять человек. Трех женщин и подростка госпитализировали. Одной из них пришлось прыгать с высоты третьего этажа. Еще одна пострадавшая обратилась за медицинской помощью самостоятельно.

В горящем торговом комплексе погибли четыре человека, в том числе три сестры. Две из них владели ателье в «Солнечном», третья пришла к ним, чтобы вместе выбрать подарок матери.

Управление СКР по Башкирии возбудило уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Майя Иванова