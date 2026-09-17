Торговый центр «Гранд Сити» в Благовещенске выставили на торги за 170 млн рублей

АО «Сбербанк-АСТ» выставило на продажу торгово-развлекательный центр «Гранд Сити», расположенный на улице Комарова в Благовещенске. Торговый центр принадлежит обанкротившемуся ПАО «Акционерная компания "Востокнефтезаводмонтаж"» (ВНЗМ), которое арбитражный суд Башкирии признал банкротом в апреле прошлого года, и находится в залоге у Всероссийского банка развития регионов (ВБРР). Информация о торгах опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Начальная цена лота, в который входят здание ТРЦ и два участка площадью около 9,7 тыс. кв. м, составляет 170 млн руб. Аукцион будет проводиться с шагом повышения на 5% от начальной цены. Участник торгов должен будет внести задаток в размере 10% от начальной цены лота.

Аукцион состоится 28 октября на электронной площадке «Сбербанк-АСТ».

Идэль Гумеров