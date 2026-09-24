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В Екатеринбурге девочка разбилась насмерть при падении с 11-го этажа

В Екатеринбурге девочка погибла после падения из окна 11-го этажа жилого дома. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ), сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Тело ребенка обнаружили вечером 23 сентября. По предварительным данным, девочка на непродолжительное время осталась без присмотра взрослых и выпала из окна квартиры. От полученных травм она скончалась на месте.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, незадолго до происшествия девочка и ее восьмимесячный брат находились в квартире одни. Мать детей ненадолго вышла по домашним делам.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели.

Полина Бабинцева

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