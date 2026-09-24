Песков: дата визита Пашиняна в Москву пока не согласована
Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву планируется в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Конкретная дата пока не согласована.
«По-прежнему есть понимание и договоренность президента (России.— "Ъ") и премьер-министра (Армении.— "Ъ"), что такой визит состоится в ближайшее время»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.
Владимир Путин провел переговоры с Николой Пашиняном на саммите ШОС в начале сентября. Президент России пригласил премьера Армении в Москву, чтобы детально обсудить ситуацию с членством республики в Евросоюзе и ЕАЭС. Кремль говорил, что господа Путин и Пашинян затронут тему развития Армении.
Подробности — в материале «Ъ» «Компромиссия невыполнима».
Для Армении обсуждение членства в ЕС и дальнейшего участия в ЕАЭС означает не параллельное движение по двум направлениям: оба объединения предполагают отсутствие таможенных границ и свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Армянская сторона при этом считает референдум о членстве в ЕС возможным только после подачи официальной заявки в Евросоюз, когда вопрос приобретет предметный характер.
Экономическая цена выхода из ЕАЭС, по предупреждению вице-премьера, может включать сокращение экспорта армянских товаров на 70–80% и рост цен на энергию и продовольствие. Москва также указывает на сохраняющуюся экономическую взаимозависимость: по данным Владимира Путина, товарооборот России и Армении с начала 2026 года составил $2,5 млрд, а российские компании остаются крупнейшими налогоплательщиками в бюджет республики.