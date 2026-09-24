Песков: дата визита Пашиняна в Москву пока не согласована

Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву планируется в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Конкретная дата пока не согласована.

«По-прежнему есть понимание и договоренность президента (России.— "Ъ") и премьер-министра (Армении.— "Ъ"), что такой визит состоится в ближайшее время»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Владимир Путин провел переговоры с Николой Пашиняном на саммите ШОС в начале сентября. Президент России пригласил премьера Армении в Москву, чтобы детально обсудить ситуацию с членством республики в Евросоюзе и ЕАЭС. Кремль говорил, что господа Путин и Пашинян затронут тему развития Армении.

Подробности — в материале «Ъ» «Компромиссия невыполнима».