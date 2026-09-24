Новый мукомольный завод ввели в эксплуатацию в Иркутской области

В Усольском районе Иркутской области введен в эксплуатацию новый мукомольный завод. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Инвестором проекта выступило ООО «Азия-Маркет». Общий объем вложений составил 88,4 млн руб., в том числе 44 млн руб. предоставил областной Фонд развития промышленности в виде льготного займа сроком на пять лет.

Мощность предприятия позволяет перерабатывать до 80 тонн зерна в сутки. Планируемый годовой объем производства составляет более 10,5 тыс. тонн муки высшего сорта, 3,8 тыс. тонн — первого сорта и 1,6 тыс. тонн — второго сорта.

Ожидается, что запуск собственного производства позволит увеличить поставки сырья для хлебопекарных и кондитерских предприятий региона, а также сократить логистические издержки на доставку муки.

ООО «Азия-Маркет» зарегистрировано в ноябре 2010 года в Усольском районе Иркутской области и работает в сфере производства готовых кормов для сельскохозяйственных животных. Компания в равной степени принадлежит Дмитрию Соболеву и Михаилу Карамушке. По данным сервиса Rusprofile, выручка предприятия в 2025 году составила 373,4 млн руб., чистая прибыль — 19,6 млн руб.

Лолита Белова