На АЗС в Воронежской области подешевело дизельное топливо

За неделю с 14 по 21 сентября на автозаправочных станциях в Воронежской области дизельное топливо подешевело на 1,57%. Если ранее фиксировалась средняя цена горючего 83,87 руб. за литр, то к началу этой недели она составила 82,55 руб. Об этом свидетельствуют свежие данные Воронежстата. В то же время средняя цена дизеля в Центральном федеральном округе, по информации Росстата, составляет 81,05 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Автомобильный бензин марки АИ-92 подорожал в регионе на 0,03% — его стоимость увеличилась с 77,93 до 77,95 руб. за литр. Цены на марки АИ-95, а также АИ-98 и выше остались в Воронежской области неизменными. К 21 сентября они составили 84,76 руб. и 111,71 руб. соответственно.

Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что на АЗС в Воронежской области по-прежнему нестабильны поставки бензина марки АИ-95. По состоянию на утро 23 сентября он был в наличии только на 54% заправок.

Также вчера стало известно, что самый дорогой в Черноземье и всем Центральном федеральном округе (ЦФО) автомобильный бензин продается в Тамбовской области. Литр топлива (учитывая все марки) к 21 сентября стоил в регионе 89,29 руб. при средней цене по ЦФО 77,19 руб. В Воронежской области зафиксированный Росстатом показатель равнялся 82,64 руб.

Денис Данилов