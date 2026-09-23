На АЗС Воронежской области сохраняются нестабильные поставки АИ-95

В Воронежской области по состоянию на утро бензин марки АИ-92 был в наличии более чем на 76% АЗС, марки АИ-95 — на более чем 54%, дизельное топливо предлагают почти 90% станций. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

За неделю доступность АИ-92 выросла с 74,9% до 76%, дизельного топлива — с 88,6% до почти 90%, а вот наличие 95-го снизилось с «более 60%» до «более 54%». Сравнение приводится с данными на утро 15 сентября. Тогда же власти заявляли, что ограничения на отпуск дизеля уже сняли практически все федеральные и региональные поставщики.

В Воронежской области продолжается ежедневный мониторинг обеспеченности горюче-смазочными материалами, который проводится почти на 200 станциях.

Вечером по-прежнему фиксируется снижение запасов топлива, но менее выраженное, чем летом. Поставщики, по данным правительства, характеризуют ситуацию с доступностью топлива как сложную, но контролируемую. В регионе сохраняются ограничения при отпуске бензина на руки: в Воронеже — 30–40 л в зависимости от сети, на трассе — 50 л. В тару наливают в основном только региональные сети АЗС.

На начало осени в Черноземье периодически возникают локальные дефициты запасов, которые впоследствии пополняются. В Тамбовской области не работает каждая восьмая заправка, в Курской и Липецкой — работает порядок «чет-нечет». В Воронежской области активно обсуждают введение разных стандартов топлива.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Особенности национальной заправки».

Анна Швечикова