Тамбовский бензин остается самым дорогим в Центральном федеральном округе

Несмотря на снижение цен на отдельные марки по итогам прошлой недели, автомобильный бензин в Тамбовской области остается самым дорогим в Черноземье и всем Центральном федеральном округе (ЦФО). Литр топлива (учитывая все марки) к 21 сентября стоил в регионе 89,29 руб. при средней цене по ЦФО 77,19 руб. Об этом свидетельствуют свежие данные Росстата. Неделей ранее стоимость литра доходила в Тамбовской области до 89,48 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Бензин АИ-92 в Тамбовской области продавали по 83,64 руб. Стоимость литра снизилась на 0,45 руб. по сравнению с предыдущей неделей. АИ-95 в среднем стоил на АЗС 92,92 руб., а марки АИ-98 и выше — 104,35 руб. Цены на эти виды топлива не изменились. Дизель в регионе отпускали за 87,20 руб. — он подешевел на 0,71 руб.

Для сравнения: в Белгородской области литр автомобильного бензина стоил в среднем 72,53 руб. Бензин марок АИ-92, АИ-95, а также АИ-98 и выше отпускали за 68,88 руб., 75,17 руб. и 95,69 руб. соответственно, дизельное топливо — за 78,38 руб.

В Воронежской области за АИ-92 просили 77,95 руб., АИ-95 — 84,76 руб., а за АИ-98 — 111,71 руб. Средняя цена на автомобильный бензин в регионе, по данным Росстата, составила 82,64 руб., а на дизельное топливо — 82,55 руб.

Следующие цены зафиксировали в Курской области:

средняя — 81,38 руб.;

АИ-92 — 78,04 руб.;

АИ-95 — 83,58 руб.;

АИ-98 и выше — 106,96 руб.;

дизель — 79,95 руб.

В Липецкой области бензин был дешевле, чем в Курской. При средней цене 78,68 руб. за литр АИ-92 продавали за 74,37 руб., АИ-95 — за 81,94 руб., АИ-98 — за 98,20 руб. Дизельное топливо в регионе отпускали за 81,15 руб.

Однако самый дешевый в Черноземье бензин по состоянию на 21 сентября оказался в Орловской области — 70,37 руб. за литр. Стоимость отдельных марок составила: АИ-92 — 66,87 руб., АИ-95 — 73,00 руб., АИ-98 и выше — 99,98 руб. За литр дизеля на АЗС просили 76,69 руб.

Сегодня также стало известно, что в Орловской области созданы резервы топлива и материально-технических средств для проведения восстановительных работ на объектах ЖКХ и ТЭК при аварийных и чрезвычайных ситуациях. В начале сентября сообщалось, что в регионе ограничивали выдачу бензина, чтобы создать резерв на будущее.

Денис Данилов