Лидер новосибирских коммунистов Анатолий Локоть возвращается в Госдуму

Бывший мэр Новосибирска, первый секретарь областного комитета КПРФ Анатолий Локоть получит мандат депутата Госдумы РФ. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщили в региональном отделении Компартии.

Анатолий Локоть возглавлял региональную группу КПРФ, в которую вошли кандидаты от Новосибирской и Кемеровской областей. На выборах в Госдуму РФ, прошедших с 18 по 20 сентября, партия набрала в Новосибирской области 19,51% голосов, в Кузбассе — немногим более 8%.

Анатолий Локоть уже работал депутатом Госдумы. Он избирался в нижнюю палату Федерального собрания в 2003, 2007 и 2011 годах. В 2014 и 2019 годах избрался мэром Новосибирска, досрочно ушел в отставку с этого поста на рубеже 2023—2024 годов.

Валерий Лавский