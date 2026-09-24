В квартире убитых экс-мэра Самары и его жены были обнаружены шесть фрагментов мягких тканей

Во время судебного заседания представитель гособвинения рассказала, что на створках двери, на полу, на стене, за гардиной и на потолке в квартире убитых экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи были обнаружены фрагменты мягких тканей. Всего обнаружено шесть фрагментов. Следы крови Виктора Тархова следователи обнаружили в том числе в морозилке холодильника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Георгий Портнов Фото: Георгий Портнов

Прокурор также зачитала заключение эксперта, в котором говорится, что фрагменты происходят от человека, с вероятностью 99% они принадлежат Виктору Тархову.

Также на заседании было озвучено, что Виктор и Наталья Тарховы обращались за медицинской помощью после того, как Екатерина и Наталья Тархова подрались в квартире убитых. Прокурор зачитала договор оказания услуг платной медицинской помощи.

По версии следствия, внучка убитых — Екатерина Тархова, являющаяся обвиняемой по делу, собрала и спрятала у себя под матрасом паспорта своих бабушки и дедушки.

Сегодня, 24 сентября, в Самарском областном суде продолжается разбирательство дела об убийстве Виктора и Натальи Тарховых. Ранее на заседании были продемонстрированы фотографии двух кукол вуду и текст заклинания.

Руфия Кутляева