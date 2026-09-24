На судебном заседании по делу об убийстве экс-мэра Самары продемонстрировали фото куклы вуду

В четверг, 24 сентября, в Самарском областном суде продолжается исследование материалов уголовного дела об убийстве бывшего главы города Виктора Тархова и его жены Натальи. На судебном заседании были продемонстрированы фотографии двух кукол вуду и заклинаний, которые изъяли в квартире погибших и которые, по версии следствия, принадлежат обвиняемой Екатерине Тарховой — внучке убитых.

Представитель гособвинения на суде сообщила, что кукла вуду была с фотографией лица Натальи Тарховой, в ее голову были воткнуты булавки. Руки куклы были перетянуты черной веревкой. Записки с заклинаниями прилагались к кукле.

Также на заседании гособвинитель озвучил, что Екатерина Тархова якобы хотела переехать за границу после того, как «разберется с семейством». В ее квартире на одной из изъятых следствием записок говорилось: «Хочу переехать за границу с Виталиком и сыном Маором и жить счастливо».

В другой записке предположительно Екатерина Тархова писала: «Хочу, чтобы Нателла (Светлана Метревели) и Таисия Ивановна (Киселева) были здоровы, жили долго и счастливо». Екатерина хотела назвать в будущем дочь Нателлой.

Одна из записок заканчивалась словами: «от господа отрекаюсь, к самому черту прирекаюсь».

Ранее сообщалось, что также была изъята записка: «Хочу, чтобы Наталья слушалась только меня, и на следующей неделе отдала мне 12 млн рублей».

Руфия Кутляева