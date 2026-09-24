При убийстве экс-мэра Самары использовалось заклинание

Самарский областной суд приступил к исследованию материалов уголовного дела об убийстве бывшего главы города Виктора Тархова и его жены Натальи. Среди изъятых в квартире погибших предметов фигурируют ритуальная кукла вуду и рукописный текст заклинания, которое, по версии следствия, принадлежит внучке убитых — Екатерине Тарховой. Об этом на заседании в четверг, 24 сентября, рассказала представитель гособвинения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший мэр Самары Виктор Тархов

Фото: Евгений Гладков / Коммерсантъ Бывший мэр Самары Виктор Тархов

Фото: Евгений Гладков / Коммерсантъ

В записке говорится: «Хочу, чтобы Наталья слушалась только меня, и на следующей неделе отдала мне 12 млн рублей».

Как рассказала ранее на допросе дочь погибших Людмила Тархова, преступление могло носить ритуальный характер. Она обращала внимание на обнаруженные в квартире куклы вуду и указывала, что предполагаемые соучастники — члены семьи Метревели — могут быть причастны к сатанизму(«международное движение сатанизма» признано экстремистским и запрещено в РФ). По ее мнению, убийство не случайно пришлось на период христианских праздников.

Уголовное дело об убийстве Виктора и Натальи Тарховых было возбуждено в феврале 2025 года после исчезновения супругов. Екатерина Тархова, задержанная по подозрению в преступлении, дала признательные показания: рассказала, что действовала вместе с Дмитрием Метревели, а план убийства разработала его мать Светлана. Жертв отравили, после чего тела расчленили, заморозили жидким азотом и выбросили в мусорные контейнеры.

Светлана и Дмитрий Метревели выехали за пределы России и объявлены в международный розыск. Еще одна фигурантка дела — Таисия Киселева, родственница Метревели, — обвиняется в хищении автомобиля Натальи Тарховой: она, по данным следствия, выдавала себя за убитую, чтобы продать Toyota RAV4.

Екатерина Тархова находится под арестом. Таисия Киселева — под домашним арестом.

Георгий Портнов