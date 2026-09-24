Набиуллина о кредитах на защиту, цифровом рубле и спросе на наличные
Набиуллина рассказала о сложностях с введением цифрового рубля
Эльвира Набиуллина выступила на открытии пленарного заседания XXIII Международного банковского форума в Санкт-Петербурге. Глава Центробанка говорила о сложностях с внедрением цифрового рубля, продаже акций НСПК, ужесточении регулирования для банков и общем состоянии российской экономики. Главные заявления госпожи Набиуллиной — в подборке «Ъ».
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
Состояние российской экономики
- Прибыль российской экономики к ВВП сейчас находится на хорошем уровне, сопоставимом с 2017 годом.
- Дефицит трудовых ресурсов, доступ к технологиям и инвестиционный климат являются сдерживающими факторами для российской экономики.
- Высокая инфляция уже много лет вызывает обеспокоенность ЦБ РФ и россиян, поэтому регулятор должен обеспечить ценовую стабильность.
Цифровой рубль
- Есть различные сложности с внедрением цифрового рубля, но участники рынка их решают.
- Банк России «не гонится» за тем, чтобы на кошельках цифрового рубля было много средств.
Кредитование
- ЦБ готов к послаблениям регулирования по кредитам для защиты критической инфраструктуры.
- Ужесточение регулирования для банков не будет препятствием росту кредитования, сдвигать сроки его применения не нужно.
- ЦБ обсуждает переход к официальному доходу как основному критерию кредитоспособности у заемщиков.
Банковский сектор
- Проблем с банковской ликвидностью на рынке нет, тема «нагнетается».
- Банк России мерами по банковскому регулированию не ставит целью повлиять на денежно-кредитную политику, это делается для устойчивости банков в долгосрочном плане.
- ЦБ благодарен банкам, которые идут навстречу пострадавшим заемщикам.
НСПК
- Акционерами НСПК не обязательно должны быть финансовые институты.
- ЦБ активно обсуждает продажу «достаточно большого пакета» акций НСПК участникам рынка, в октябре уже начнет консультации с потенциальными покупателями.
- Регулятор при подготовке к продаже НСПК провел оценку возможности снижения существующих тарифов для банков и намерен поэтапно их уменьшать.
- Банк России считает, что НСПК должна остаться рентабельной, самоокупаемой и позволяющей инвестировать в проекты развития.
Спрос на наличные
- ЦБ отмечает некоторый рост спроса на наличные, но их доля выросла немного, ситуация стабилизируется.