Набиуллина о кредитах на защиту, цифровом рубле и спросе на наличные

Эльвира Набиуллина выступила на открытии пленарного заседания XXIII Международного банковского форума в Санкт-Петербурге. Глава Центробанка говорила о сложностях с внедрением цифрового рубля, продаже акций НСПК, ужесточении регулирования для банков и общем состоянии российской экономики. Главные заявления госпожи Набиуллиной — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Банка России Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Председатель Банка России Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Состояние российской экономики Прибыль российской экономики к ВВП сейчас находится на хорошем уровне, сопоставимом с 2017 годом.

Дефицит трудовых ресурсов, доступ к технологиям и инвестиционный климат являются сдерживающими факторами для российской экономики.

Высокая инфляция уже много лет вызывает обеспокоенность ЦБ РФ и россиян, поэтому регулятор должен обеспечить ценовую стабильность.

Цифровой рубль Есть различные сложности с внедрением цифрового рубля, но участники рынка их решают.

Банк России «не гонится» за тем, чтобы на кошельках цифрового рубля было много средств.

Кредитование ЦБ готов к послаблениям регулирования по кредитам для защиты критической инфраструктуры.

Ужесточение регулирования для банков не будет препятствием росту кредитования, сдвигать сроки его применения не нужно.

ЦБ обсуждает переход к официальному доходу как основному критерию кредитоспособности у заемщиков.

Банковский сектор Проблем с банковской ликвидностью на рынке нет, тема «нагнетается».

Банк России мерами по банковскому регулированию не ставит целью повлиять на денежно-кредитную политику, это делается для устойчивости банков в долгосрочном плане.

ЦБ благодарен банкам, которые идут навстречу пострадавшим заемщикам.

НСПК Акционерами НСПК не обязательно должны быть финансовые институты.

ЦБ активно обсуждает продажу «достаточно большого пакета» акций НСПК участникам рынка, в октябре уже начнет консультации с потенциальными покупателями.

Регулятор при подготовке к продаже НСПК провел оценку возможности снижения существующих тарифов для банков и намерен поэтапно их уменьшать.

Банк России считает, что НСПК должна остаться рентабельной, самоокупаемой и позволяющей инвестировать в проекты развития.

Спрос на наличные ЦБ отмечает некоторый рост спроса на наличные, но их доля выросла немного, ситуация стабилизируется.

Матвей Иващенко