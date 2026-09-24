В суд направили дело бывшего председателя суда в ЛНР Горенко

СКР завершил расследование бывшего судьи и председателя Беловодского районного суда ЛНР Александра Горенко. Ему предъявили обвинение в мошенничестве, сообщили в пресс-службе СКР. Фигурант признал вину, дело направили для рассмотрения в суд.

Как считает следствие, судья обманом получил 4,4 млн руб. от местного жителя в период работы заместителем районного прокурора в Луганске. В период с февраля по август 2021 года Горенко обещал потерпевшему за деньги освободить сына из-под стражи и прекратить его уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. На деле злоумышленник не планировал помогать взяткодателю, а все деньги присвоил себе.

О возбуждении дела против Александра Горенко с разрешения Высшей квалификационной коллегии судей СКР рассказал в июле 2026 года. Сам фигурант ушел с прокурорской должности 9 августа 2021 года. В августе 2023 года он стал председателем Беловодского районного суда.

Никита Черненко