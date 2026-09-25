Мосгорсуд отклонил жалобу на арест миллиардера Сулейманова
Московский городской суд не удовлетворил жалобу защиты на продление ареста обвиняемому в убийстве миллиардеру Ибрагиму Сулейманову. Об этом сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда.
Ибрагим Сулейманов
Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ
На заседании защита предоставила информацию о тяжелом заболевании обвиняемого, которое препятствует его содержанию в СИЗО. Адвокат обратила внимание суда на то, что суд при продлении ареста Сулейманова не учел его состояние здоровья.
Ибрагима Сулейманова задержали в октябре 2024 года. Как считает следствие, миллиардер причастен к убийству председателя профсоюзного комитета работников наземных служб авиакомпании «Внуковские авиалинии» Геннадия Борисова в 1999 году.
Еще один эпизод связан с убийством бывшего главы ВСФО Георгия Таля в 2004 году. Также ему вменяют покушение на адвоката Илью Перегудова в 2021 году. Сам фигурант не признает вину.
Предполагаемыми сообщниками обвиняемого оказались, в том числе, военнослужащий Шамиль Умаров. Помимо убийства, ему вменили участие в организованном преступном сообществе. После задержания в октябре 2025 года военнослужащий оформил явку с повинной, но позже отказался от показаний.
Подробнее — в материале «Ъ» «В преступное сообщество вписали солдат».
Довод о заболевании сам по себе не исключает содержание под стражей: факт болезни, препятствующей аресту, должен быть подтвержден медицинской комиссией. Поэтому для оценки жалобы имело значение не только состояние здоровья, о котором говорила защита, но и наличие предусмотренного медицинского подтверждения.
В 2025 году адвокат сообщала, что у Ибрагима Сулейманова серьезные кардиологические проблемы и сердечная недостаточность, а в течение того же года он, по ее словам, чуть не умер. При этом доступ к медицинской комиссии, которая должна подтвердить препятствующее аресту заболевание, по словам заявительницы, может быть затруднен.